Generali, Caltagirone sbatte la porta, dimissioni senza motivazione dal Cda. La sua partecipazione sfiora il 10% (Di venerdì 27 maggio 2022) L'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal consiglio di amministrazione del gruppo assicurativo Generali con effetto immediato. E' quanto riferisce un comunicato della società che precisa come le motivazioni non sono state rese note. Alla data odierna, si aggiunge, Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Il cda – si conclude – sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione. Caltagirone aveva espresso voto contrario, nella prima riunione del nuovo cda post assemblea, alla conferma di Philippe Donnet come amministratore delegato e nuovi attriti erano emersi sulla definizione dei comitati, nella cui composizione ad oggi ...

