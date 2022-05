“Finalmente posso dirlo”. Laura Pausini, giorni di ansia e preoccupazioni. E ora l’annuncio più bello (Di venerdì 27 maggio 2022) Laura Pausini non ha vissuto un periodo facile, a causa del Covid che l’ha colpita più di 10 giorni fa. Dopo essere stata grande protagonista in veste di conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika, dell’Eurovision Song Contest vinto dall’Ucraina, si era sottoposta ad un test che aveva riscontrato il coronavirus. Già nella finale della kermesse musicale aveva avuto un mancamento, che l’aveva fatta preoccupare. E poi era arrivato l’esito positivo dal tampone effettuato. Nell’annunciare il Covid, Laura Pausini aveva scritto sui social: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava…Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)non ha vissuto un periodo facile, a causa del Covid che l’ha colpita più di 10fa. Dopo essere stata grande protagonista in veste di conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika, dell’Eurovision Song Contest vinto dall’Ucraina, si era sottoposta ad un test che aveva riscontrato il coronavirus. Già nella finale della kermesse musicale aveva avuto un mancamento, che l’aveva fatta preoccupare. E poi era arrivato l’esito positivo dal tampone effettuato. Nell’annunciare il Covid,aveva scritto sui social: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava…Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non...

