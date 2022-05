F1, Hamilton: “Abbiamo dimostrato di avere potenziale” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Avevamo un ottimo passo domenica scorsa e non ce l’aspettavamo. Speravamo di essere più vicini alle Ferrari ma non mi aspettavo una rimonta così. Probabilmente Leclerc era quello che aveva il passo migliore. Il titolo? Presto per dire qualcosa, però la macchina ha del potenziale e lo Abbiamo dimostrato in Spagna”. Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Avevamo un ottimo passo domenica scorsa e non ce l’aspettavamo. Speravamo di essere più vicini alle Ferrari ma non mi aspettavo una rimonta così. Probabilmente Leclerc era quello che aveva il passo migliore. Il titolo? Presto per dire qualcosa, però la macchina ha dele loin Spagna”. Lo ha detto Lewis, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1. SportFace.

