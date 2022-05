Dove vedere Isola dei Famosi 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Ventesima puntata venerdì 27 maggio (Di venerdì 27 maggio 2022) venerdì 27 maggio, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda la Ventesima puntata della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi 2022. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi che avrà al suo fianco nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’ inviato in Honduras sarà Alvin. CLICCA QUI PER L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Amici 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Finale 15 maggio Adriano Celentano torna in tv con “Adrian” Prima tv assoluta ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 27 maggio 2022)27, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda ladella nuova edizione dell’dei. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi che avrà al suo fianco nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’ inviato in Honduras sarà Alvin. CLICCA QUI PER L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Amicitv5? Finale 15Adriano Celentano torna in tv con “Adrian” Prima tv assoluta ...

Advertising

HDblog : Tempesta di meteoriti in arrivo: uno spettacolo da 1000 stelle cadenti all'ora - togone76 : RT @HDblog: Tempesta di meteoriti in arrivo: uno spettacolo da 1000 stelle cadenti all'ora - Ariel2575 : RT @anthos555: @La7tv @rulajebreal È mentalmente disturbata, mi chiedo dove è stata negli ultimi 8 anni per non vedere il massacro perpreta… - StefanoAndriano : RT @pizzo_76: Scoprire una valle bavarese a pochi minuti da Trento: ecco tutte le tradizioni della Valle dei Mocheni, una valle dove si par… - pizzo_76 : Scoprire una valle bavarese a pochi minuti da Trento: ecco tutte le tradizioni della Valle dei Mocheni, una valle d… -