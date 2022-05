"Cose strampalate...". Letta spegne le voci sull'accordo con Meloni

Advertising

Dondolino72 : RT @F_Cannucci: Il prof. Parsi smonta grandiosamente le tesi strampalate di #Travaglio. “Sono armi quelle russe e sono armi quelle dei Pae… - pigriziamoratti : RT @F_Cannucci: Il prof. Parsi smonta grandiosamente le tesi strampalate di #Travaglio. “Sono armi quelle russe e sono armi quelle dei Pae… - Mafara72 : RT @F_Cannucci: Il prof. Parsi smonta grandiosamente le tesi strampalate di #Travaglio. “Sono armi quelle russe e sono armi quelle dei Pae… - antoniamilesi : RT @F_Cannucci: Il prof. Parsi smonta grandiosamente le tesi strampalate di #Travaglio. “Sono armi quelle russe e sono armi quelle dei Pae… - LoredanaSensi : RT @F_Cannucci: Il prof. Parsi smonta grandiosamente le tesi strampalate di #Travaglio. “Sono armi quelle russe e sono armi quelle dei Pae… -

Agenzia askanews

Roma, 27 mag. " "Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perchè ogni tanto sui giornali leggoe non voglio ci siano dubbi". Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta.Sonoche succedono, no'. Riprendendo Popov che aveva stigmatizzato: 'Quasi tutti coloro che ... Si tratta di allusioniche però servono a fomentare il pubblico russo. Mosca " dove il ... Letta: Pd mai con la Meloni, sui giornali cose strampalate La precisazione è arrivata in seguito a una serie di ipotesi lanciate su alcuni quotidiani nazionali, che Letta ha bollato come "cose strampalate" su cui non vuole ci siano dubbi. Anzi, ha ribadito la ...Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perchè ogni tanto sui giornali leggo ...