(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Industria esi sonote oggi al Viale San Lorenzo di Benevento. I rappresentanti dihanno visitato gli allievi della “Bosco Lucarelli”, il prestigioso istituto che forma professionalità e competenze nel mondo del lavoro con un adeguato supporto culturale scientifico. Le aziende sannite presenti oggi nel grande edificio hanno visitato i laboratori ed hanno recepito le indicazioni degli studenti; d’altra parte le stesse aziende hanno illustrato le potenzialità e le prospettive del mondo produttivo locale. Il progetto “Open lab” è un’iniziativa organizzata daBenevento e Istituto Tecnico Industriale, al fine di presentare alle aziende l’Istituto ed in particolare: gli studenti, i laboratori, le attività e gli strumenti di inserimento ...

Advertising

anteprima24 : ** #Confindustria incontra la #Scuola, Vigorito ai ragazzi: 'Non scappate da questa città' **… - TiLancio2 : ?? ?? @ConfindustriaUd incontra il guru di #Meta e Facebook @ylecun : ecco il futuro dell'A.I.… - ConfindustriaMC : 'Da Macerata a Roma e Hollywood': il Maestro Dante Ferretti incontra i Giovani Imprenditori Confindustria Macerata.… - CronacheMc : Il Maestro protagonista dell'appuntamento organizzato da Confindustria nella sala Cesanelli dello Sferisterio - viveremacerata : Dante Ferretti incontra i giovani imprenditori di Confindustria Macerata -

Corriere di Taranto

Qualcosa in grado di popolare i peggiori incubi di un banal grande "caviale e" alla ... E lui nel frattempoEni e Snam sul Pnrr' Dopo questa impressionante sequenza di pateracchi ......- il ruolo della proprietà intellettuale' è il tema del secondo Seminario del ciclo: ... Presidente Piccola IndustriaBenevento - . La proprietà intellettuale riveste un ruolo ... Confindustria incontra i sindaci del versante orientale jonico MANDURIA – Un incontro per conoscere i territori della provincia, monitorarne le potenzialità e necessità e aprire possibili sinergie e collaborazioni. Questo, in sintesi, il senso del confronto tenut ...1' di lettura 26/05/2022 - Il Pluripremio Oscar Dante Ferretti è tornato a Macerata e ha incontrato i Giovani Imprenditori maceratesi che lo hanno accolto con grande emozione presso la Sala Cesanelli ...