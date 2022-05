Colf di Gianluca Vacchi lo denuncia: “Se non ballavo a tempo per TikTok mi insultava” (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi la scorsa settimana ha commosso Mara Venier con un’intervista cuore-a-cuore a Domenica In. Quello che però zia Mara probabilmente non sapeva è che sulla testa dell’imprenditore pesava una denuncia da parte della sua ex Colf. Come riportato da Repubblica a denunciare Gianluca Vacchi sarebbe stata la sua ex Colf ed altri due ex dipendenti. Tutti avrebbero chiesto un risarcimento da 70 mila euro per “le condizioni di lavoro, definite «degradanti», alle quali sarebbe stati sottoposti”. La donna filippina di 44 anni, nell’atto di citazione civile, ha raccontato di comportamenti inappropriati dell’imprenditore fatti di attacchi di ira e insulti random. Questo non appena lei – o un altro dello staff – non ballavano a tempo di ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 maggio 2022)la scorsa settimana ha commosso Mara Venier con un’intervista cuore-a-cuore a Domenica In. Quello che però zia Mara probabilmente non sapeva è che sulla testa dell’imprenditore pesava unada parte della sua ex. Come riportato da Repubblica aresarebbe stata la sua exed altri due ex dipendenti. Tutti avrebbero chiesto un risarcimento da 70 mila euro per “le condizioni di lavoro, definite «degradanti», alle quali sarebbe stati sottoposti”. La donna filippina di 44 anni, nell’atto di citazione civile, ha raccontato di comportamenti inappropriati dell’imprenditore fatti di attacchi di ira e insulti random. Questo non appena lei – o un altro dello staff – non ballavano adi ...

