Classifica marcatori Serie A | vince Immobile

(Di venerdì 27 maggio 2022) Giunto al termine, il campionato ha emesso il verdetto – per certi versi scontato – del capocannoniere di questa edizione. Ancora una volta, per la quarta in carriera, è Cirore laA 2021/22, nonostante gli stop delle ultime gare. Ad avvicinarsi Dusan Vlahovic, mentre tutti gli altri inseguivano il terzo posto, gradino più basso del podio e amara consolazione. Se individualmente continui a macinare record, con il club il numero 17 è rimasto a secco di trofei, stessa situazione per il serbo della Juventus.: laA è al cospetto diLafinale, e ben delineata, ha permesso al Milan dire lo scudetto e all’Inter di ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Per la quarta volta sul trono della classifica marcatori ?? ???????? ???????????????? è il capocannoniere della Lega Serie A 2… - MLSExpertITA : #Classifica #marcatori della #mls ???? Chi sarà il prossimo #goldenboot? ?? - Dandrik88 : @IloveSandro8 @Pittyyyyyy_ @rabiotmachia @MilanCaffe Da qualsiasi lato della barricata la si guardi sarebbe una rob… - mauromenichetti : @flamanc24 @GreenMbutterfly @fabrizietto67 Si, perché non abbiamo vinto la classifica dei marcatori - mauromenichetti : @luciolazio @AlfredoPedulla Dovresti esse contento, hai vinto la classifica dei marcatori -

Quest'anno con le 27 reti messe a segno per la 4ª volta ha conquistato la. In Serie A ha raggiunto quota 182 reti e quest'anno è diventato anche il 13esimo miglior marcatore in ...A 0, Marina 0 Girone D: Follonicagavorrano B 7, Roselle B 6, Invictasauro B 1, Nuova Grosseto B 1, Academy Maremma 1(al 24 maggio) Mattia Ginanneschi (Follonicagavorrano) 4 ...Ultimo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Serie A che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stato ...Ciro Immobile fa visita ai bambini di CalcioSociale. Il capitano della Lazio, fresco vincitore della classifica marcatori per la 4a volta in carriera (record per un italiano), ieri pomeriggio è l'ospi ...