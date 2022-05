Caldo, temperatura record, in questo Paese si bolliva letteralmente, 51° (Di venerdì 27 maggio 2022) Due Paesi, Pakistan e l’India stanno attraversando delle ondate di calore allucinanti, addirittura delle città non hanno più la vegetazione a causa delle altissime temperature. Cosa sta succedendo. Alcuni paesi del mondo stanno attraversando dei momenti molto difficili dovuti proprio alle altissime temperature. Qui infatti già a partire dal mese di marzo il termometro è schizzato davvero in alto. Temperature altissime(pixabay.com)Le persone vivono male, subiscono dei colpi di calore molto pericolosi per la salute, non riescono a gestire questo tipo di vita vivendo in posti dove il sole picchia tanto e a lungo. Dove sta accadendo tutto questo Nella città che sorge in prossimità del Tropico del cancro, la terra è brulla e arida, senza alberi che a causa dell’eccessivo Caldo non possono sopravvivere. L’aria umida in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Due Paesi, Pakistan e l’India stanno attraversando delle ondate di calore allucinanti, addirittura delle città non hanno più la vegetazione a causa delle altissime temperature. Cosa sta succedendo. Alcuni paesi del mondo stanno attraversando dei momenti molto difficili dovuti proprio alle altissime temperature. Qui infatti già a partire dal mese di marzo il termometro è schizzato davvero in alto. Temperature altissime(pixabay.com)Le persone vivono male, subiscono dei colpi di calore molto pericolosi per la salute, non riescono a gestiretipo di vita vivendo in posti dove il sole picchia tanto e a lungo. Dove sta accadendo tuttoNella città che sorge in prossimità del Tropico del cancro, la terra è brulla e arida, senza alberi che a causa dell’eccessivonon possono sopravvivere. L’aria umida in ...

Advertising

ZeniaConfusa : RT @Zziagenio78: POLASE CHE SI FA PRENDERE LA MANO COI PRODOTTI SPECIFICI: Polase Ricarica Inverno Polase Difesa inverno Polase Cambio di… - age_of_VIRGO : RT @Shopganja_it: #SHOPANJA #BLOG Modificare la texture dell’hashish con il caldo o il freddo Con la giusta combinazione tra temperatura, p… - COLDIRETTITOSCA : RT @flash_meteo: Abbattuti oggi in Toscana 3 #record di temperatura massima mensile: Firenze +36 °C, Pisa +34 °C; Grosseto +35 °C. Weekend… - DANI56 : RT @flash_meteo: Abbattuti oggi in Toscana 3 #record di temperatura massima mensile: Firenze +36 °C, Pisa +34 °C; Grosseto +35 °C. Weekend… - MassimoNovi : RT @flash_meteo: Abbattuti oggi in Toscana 3 #record di temperatura massima mensile: Firenze +36 °C, Pisa +34 °C; Grosseto +35 °C. Weekend… -