Cagliari, il fondo americano contro-smentisce: 'E' vero, vogliamo acquistare il club' (Di venerdì 27 maggio 2022) Il sito de L'Unione Sarda riporta una nota diffusa dal fondo americano interessato ad acquistare il Cagliari, che nei giorni scorsi aveva... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il sito de L'Unione Sarda riporta una nota diffusa dalinteressato adil, che nei giorni scorsi aveva...

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari, toccare il fondo per risalire: le prospettive dentro e fuori dal campo - __Bob__Moore__ : @iosonorossoblu Oggi l'Unione Sarda riporta una dichiarazione ufficiale del Fondo interessato all'acquisto della So… - lamescolanza : Federalberghi Sud Sardegna chiede l'intervento dell'Antitrust per vigilare sulla possibile cessione dell'aeroporto… - infoitinterno : Cagliari, si fa avanti un fondo inglese: i dettagli - maxpyras : Se questo è il trattamento per una dirigenza vincente, a #Cagliari il fondo Elliott che avrebbe fatto? Bombardament… -