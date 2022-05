Breve storia della saliera

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 maggio 2022) Gli inglesi usano una frase idiomatica per indicare il valore di qualcosa o qualcuno: worth one’s salt, vale il suo sale, cioè merita, reminiscenza linguistica dell’uso di corrispondere ai soldati romani e ai funzionarimagistratura il salarium, un’indennità per l’acquisto dei generi alimentari. Se oggi lo diamo per scontato sulla nostra tavola è perché ci siamo dimenticati che per millenni è stato l’equivalente di ghiacciaie e frigoriferi per conservare il cibo. Il sale ha sempre suscitato nell’immaginario degli uomini sentimenti contrastanti, un misto di attrazione, diffidenza e sacro rispetto. In suo nome la superstizione scaccia il malocchio, gli arabi stringono alleanze a tavola, i francesi hanno fatto la loro famosa rivoluzione a fine Settecento per protestare (anche) contro la più odiata delle gabelle. Si potrebbe ripercorrere la...