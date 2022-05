Beach volley, World Tour 2022 Ostrava. Niente quarti di finale per le coppie azzurre (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono andate entrambe vicinissime alla qualificazione ai quarti di finale ma alla fine nè Rossi/Carambula, nè Nicolai/Cottafava sono riusciti a superare lo scoglio del girone preliminare e a raggiungere i quarti di finale dell’Elite 16 di Ostrava il Repubblica Ceca. Guardando il bicchiere mezzo pieno si può dire che entrambe le coppie azzurre sono state in corsa per il passaggio del turno fino all’ultimo punto dell’ultima partita e che è bene che un pizzico di fortuna possa dare loro una mano al Mondiale casalingo in programma fra due settimane, rispetto al torneo di Ostrava. Hanno chiuso bene la loro avventura in repubblica Ceca Enrico Rossi e Adrian Carambula che, dopo le prime due sconfitte, hanno battuto con un secco 2-0 i brasiliani Renato/Vitor ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono andate entrambe vicinissime alla qualificazione aidima alla fine nè Rossi/Carambula, nè Nicolai/Cottafava sono riusciti a superare lo scoglio del girone preliminare e a raggiungere ididell’Elite 16 diil Repubblica Ceca. Guardando il bicchiere mezzo pieno si può dire che entrambe lesono state in corsa per il passaggio del turno fino all’ultimo punto dell’ultima partita e che è bene che un pizzico di fortuna possa dare loro una mano al Mondiale casalingo in programma fra due settimane, rispetto al torneo di. Hanno chiuso bene la loro avventura in repubblica Ceca Enrico Rossi e Adrian Carambula che, dopo le prime due sconfitte, hanno battuto con un secco 2-0 i brasiliani Renato/Vitor ...

