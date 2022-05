Amo mio figlio | ma per lui ho dovuto rinunciare a troppe cose

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Quasi 40 anni, undi 8 non voluto. Fatto perché il mio ex marito voleva a tutti i costi una famiglia. Io all’epoca, poco più che 30enne, stavo investendo molto sulla mia carriera. Inoltre, essendo stata da ragazza un’atleta di danza acrobatica, mi cimentavo ancora in gare minori e dedicavo molto tempo allo sport, con grandissima soddisfazione. Lui insiste, io alla fine cedo. Adesso per favore non datemi tutte contro, ve lo dico perché voglio capire se sono una pecora nera o ce ne sono altre come me, perché mi porto addosso un fardello pesante. Non crediate, io miolo amo, mi prendo cura di lui. Sì, è vero, sono una mamma. Ma a quantehonella mia vita per esserlo? A tutto quello che ero prima. Un, lo sappiamo bene, rappresenta il cambiamento ...