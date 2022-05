Amica di Giugno regala lo smalto Stronger Nails di Catrice (Di venerdì 27 maggio 2022) Un alleato prezioso per colorare le unghie fragili. Con il nuovo numero di Amica, in edicola da oggi per tutto il mese di Giugno, potrete testare di persona i poteri di Stronger Nails Strengthening di Catrice, lo smalto rinforzante che accende le tendenze unghie dell’estate 2022. Grazie a un complesso minerale di zinco, magnesio, silicio, ferro e rame in una sola settimana di trattamento le unghie risultano più sane, dure e restistenti. Pronte a essere sfoggiate in varie sfumature, anche sull’abbronzatura. Per una volta, infatti, scegliere uno smalto fortificante non significa rinunciare al colore. Gli Smalti con Effetto Rinforzante di Catrice sono declinati in nuance capaci di accontentare tutti i gusti. Potrete scegliere quindi quale ... Leggi su amica (Di venerdì 27 maggio 2022) Un alleato prezioso per colorare le unghie fragili. Con il nuovo numero di, in edicola da oggi per tutto il mese di, potrete testare di persona i poteri diStrengthening di, lorinforzante che accende le tendenze unghie dell’estate 2022. Grazie a un complesso minerale di zinco, magnesio, silicio, ferro e rame in una sola settimana di trattamento le unghie risultano più sane, dure e restistenti. Pronte a essere sfoggiate in varie sfumature, anche sull’abbronzatura. Per una volta, infatti, scegliere unofortificante non significa rinunciare al colore. Gli Smalti con Effetto Rinforzante disono declinati in nuance capaci di accontentare tutti i gusti. Potrete scegliere quindi quale ...

