“Voglio solo star con te”: 3mila tifosi a Fiumicino fino all’alba per abbracciare la Roma (e la Coppa) (Di giovedì 26 maggio 2022) Fiumicino – Cuore, passione, determinazione… Gli uomini di Mourinho sono riusciti a strappare la finale al Feyenoord (leggi qui) ed hanno alzato la Coppa di Conference League a Tirana. E’ festa non solo nella Capitale, ma intorno all’una di notte i tifosi Romanisti si sono riversati all’Aeroporto di Fiumicino ad attendere l’arrivo dei giallorossi: circa 3mila persone tra cori, fumogeni e bandiere hanno atteso con trepidazione l’arrivo del volo da Tirana al T5. Terminal strapieno e l’ansia sale: i giallorossi si scatenano durante l’attesa pronti ad una lunga notte. Ma l’emozione di vedere la Coppa o anche solo il passaggio dell’pullman dell’As Roma non li fa schiodare dal luogo in cui è previsto l’arrivo. La gioia è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022)– Cuore, passione, determinazione… Gli uomini di Mourinho sono riusciti a strappare la finale al Feyenoord (leggi qui) ed hanno alzato ladi Conference League a Tirana. E’ festa nonnella Capitale, ma intorno all’una di notte inisti si sono riversati all’Aeroporto diad attendere l’arrivo dei giallorossi: circapersone tra cori, fumogeni e bandiere hanno atteso con trepidazione l’arrivo del volo da Tirana al T5. Terminal strapieno e l’ansia sale: i giallorossi si scatenano durante l’attesa pronti ad una lunga notte. Ma l’emozione di vedere lao ancheil passaggio dell’pullman dell’Asnon li fa schiodare dal luogo in cui è previsto l’arrivo. La gioia è ...

Advertising

NDJ_Official : Non voglio dire molte parole oggi prima la partita. Solo due. Sempre Milan ???? @acmilan - GoalItalia : 'Resto a Roma: non mi interessa altro, voglio solo rimanere' ?? Mourinho scoppia in lacrime al termine di… - fanpage : 'Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i cont… - 6_Pro_Profumata : RT @uxlul8: VOGLIO DIRE A ?? CHE NON C'AVEVA RAGIONE MANCO PER IL CAZZO A ??CHE NON C'AVEVA CAPITO UN CAZZO DI NIENTE AL PELATO CHE IL DUE… - gattanera130 : RT @uxlul8: VOGLIO DIRE A ?? CHE NON C'AVEVA RAGIONE MANCO PER IL CAZZO A ??CHE NON C'AVEVA CAPITO UN CAZZO DI NIENTE AL PELATO CHE IL DUE… -