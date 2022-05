Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Vaia: “I primi casi stanno già guarendo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Del Vaiolo delle scimmie “non ci dobbiamo preoccupare”. Così Francesco Vaia, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di un incontro dell’Associazione Stampa estera. “Dei 6 casi” di Vaiolo delle scimmie “che abbiamo accertato, i primi già stanno guarendo. Il mio obiettivo è quello di dare forza alle persone per combattere la malattia e non deprimerle”. “Abbiamo fatto un salto in avanti: si trasmette da uomo a uomo. I pazienti accertati allo Spallanzani sono 6, abbiamo il virus in coltura e a giorni avremo in mano l’isolato del virus e potremmo fare delle sperimentazioni complete. Questo è un Vaiolo lontano parente di quello che abbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Del“non ci dobbiamo preoccupare”. Così Francesco, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di un incontro dell’Associazione Stampa estera. “Dei 6” di“che abbiamo accertato, igià. Il mio obiettivo è quello di dare forza alle persone per combattere la malattia e non deprimerle”. “Abbiamo fatto un salto in avanti: si trasmette da uomo a uomo. I pazienti accertati allo Spallanzani sono 6, abbiamo il virus in coltura e a giorni avremo in mano l’isolato del virus e potremmo faresperimentazioni complete. Questo è unlontano parente di quello che abbiamo ...

