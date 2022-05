Ultime Notizie – Strage Texas, madre killer: “Non era un mostro” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Non era un mostro, ma poteva essere aggressivo“. Così Adriana Reyes definisce il figlio, il 18enne Salvador Rolando Ramos, autore della Strage di Uvalde, nella quale ha ucciso 19 bambini e due maestre. Alla televisione Abc ha detto: “A volte avvertivo una sensazione di disagio, del tipo ‘cosa stai facendo?’ Poteva essere aggressivo… Se si arrabbiava davvero. Tutti abbiamo rabbia, ma alcune persone ne hanno più di altre”. La donna ha poi ammesso di non sapere che il figlio avesse comprato delle armi e, poi in un riferimento alle vittime, ha detto: “Quei bambini…non ho parole. Non so cosa dire di quei poveri bambini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) “Non era un, ma poteva essere aggressivo“. Così Adriana Reyes definisce il figlio, il 18enne Salvador Rolando Ramos, autore delladi Uvalde, nella quale ha ucciso 19 bambini e due maestre. Alla televisione Abc ha detto: “A volte avvertivo una sensazione di disagio, del tipo ‘cosa stai facendo?’ Poteva essere aggressivo… Se si arrabbiava davvero. Tutti abbiamo rabbia, ma alcune persone ne hanno più di altre”. La donna ha poi ammesso di non sapere che il figlio avesse comprato delle armi e, poi in un riferimento alle vittime, ha detto: “Quei bambini…non ho parole. Non so cosa dire di quei poveri bambini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

