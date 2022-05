Ucraina:Cesvi e Brembo accolgono i rifugiati in Polonia (Di giovedì 26 maggio 2022) La Fondazione Cesvi e il gruppo Brembo hanno dato vita al progetto Safe Haven per creare in Polonia un 'Hotel dell'accoglienza'. L'iniziativa consente di ospitare circa 100 rifugiati ucraini all'Hotel ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) La Fondazionee il gruppohanno dato vita al progetto Safe Haven per creare inun 'Hotel dell'accoglienza'. L'iniziativa consente di ospitare circa 100ucraini all'Hotel ...

Advertising

fisco24_info : Ucraina:Cesvi e Brembo accolgono i rifugiati in Polonia: In Hotel a Lublino ospitate donne con bambini e persone di… - RaiperilSociale : Guerra in Ucraina: oltre 7 milioni di sfollati interni, 2.5 sono bambini #RaccoltaFondi di @Cesvi_NGO per aiutare l… - altrogiornorai1 : RT @RaiperilSociale: Emergenza Ucraina ?? Campagna di #Raccoltafondi per il progetto “Accanto a chi resta” di @Cesvi_NGO per fornire beni di… - RaiperilSociale : Emergenza Ucraina ?? Campagna di #Raccoltafondi per il progetto “Accanto a chi resta” di @Cesvi_NGO per fornire beni… - Cesvi_NGO : RT @RaiperilSociale: Guerra in Ucraina: oltre 7 milioni di sfollati interni, 2.5 sono bambini #RaccoltaFondi di @Cesvi_NGO per aiutare le f… -