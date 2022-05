Trasformare i rifiuti inerti in arredi urbani di eco-design (Di giovedì 26 maggio 2022) Panchine, lampioni, fontanelle, porta bici, pavimentazioni e marciapiedi, questi sono alcuni dei prodotti di arredo urbano di eco-design che la neo nata startup Ricoeso riesce ad ottenere dal riciclo dei rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione. Ricoeso nasce a Roma dall’esperienza di 4 partner che coniugano passione ed esperienza ultradecennale nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare: Eco Logica 2000 (uno dei principali operatori del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione del centro Italia), Sol.Pre.A. (azienda leader nel settore dell’edilizia civile e industriale), Interprogetti (società di ingegneria marittima, civile e ambientale) e l’architetto Francesco Andreani, esperto di urbanistica ed edilizia privata. La nascita di Ricoeso Come ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Panchine, lampioni, fontanelle, porta bici, pavimentazioni e marciapiedi, questi sono alcuni dei prodotti di arredo urbano di eco-che la neo nata startup Ricoeso riesce ad ottenere dal riciclo deiprodotti dalle attività di costruzione e demolizione. Ricoeso nasce a Roma dall’esperienza di 4 partner che coniugano passione ed esperienza ultradecennale nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare: Eco Logica 2000 (uno dei principali operatori del riciclo deida costruzione e demolizione del centro Italia), Sol.Pre.A. (azienda leader nel settore dell’edilizia civile e industriale), Interprogetti (società di ingegneria marittima, civile e ambientale) e l’architetto Francesco Andreani, esperto distica ed edilizia privata. La nascita di Ricoeso Come ...

