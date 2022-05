Stefano De Martino ieri sera a Le Iene: le parole di Belen Rodriguez per presentarlo (Di giovedì 26 maggio 2022) Stefano De Martino ieri sera è stato protagonista di un intenso monologo a Le Iene. Nell’ultima puntata della trasmissione di Davide Parenti, il conduttore ha parlato dei modelli di bellezza, fama e ricchezza che molte volte generano ansia e frustrazione perché non sempre raggiungibili. Cercare la normalità e capirne l’importanza, invece, può generare una felicità autentica. Oggi, chi si esprime in pubblico è necessariamente chiamato a fare qualcosa di speciale, unico, irripetibile. Ma in fondo, perché? Viviamo nella “Fiera del Superlativo”: gli ospiti sono sempre straordinari, gli show sono sempre sensazionali, le modelle sono sempre “Top”, i libri sono sempre “Best” sellers, le notizie sono sempre shock! Anche dire un semplice “Sì” o un semplice “No” è diventato “Assolutamente Sì” e “Assolutamente ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022)Deè stato protagonista di un intenso monologo a Le. Nell’ultima puntata della trasmissione di Davide Parenti, il conduttore ha parlato dei modelli di bellezza, fama e ricchezza che molte volte generano ansia e frustrazione perché non sempre raggiungibili. Cercare la normalità e capirne l’importanza, invece, può generare una felicità autentica. Oggi, chi si esprime in pubblico è necessariamente chiamato a fare qualcosa di speciale, unico, irripetibile. Ma in fondo, perché? Viviamo nella “Fiera del Superlativo”: gli ospiti sono sempre straordinari, gli show sono sempre sensazionali, le modelle sono sempre “Top”, i libri sono sempre “Best” sellers, le notizie sono sempre shock! Anche dire un semplice “Sì” o un semplice “No” è diventato “Assolutamente Sì” e “Assolutamente ...

Advertising

LauraFrigerio : Le Iene: il discorso di Stefano De Martino sulla bellezza della normalità - IsaeChia : Stefano De Martino ieri sera a #LeIene: le parole di Belen Rodriguez per presentarlo Il ballerino ha fatto un mon… - zazoomblog : Belen Rodriguez ‘condivide’ Stefano De Martino a Le Iene: “Ecco cos’ha che gli altri non hanno” - #Belen… - blogtivvu : Belen Rodriguez ‘condivide’ Stefano De Martino a Le Iene: “Ecco cos’ha che gli altri non hanno” #leiene… - infoitcultura : Stefano De Martino 'L'impresa eccezionale è essere normali'/ Il monologo a Le Iene -