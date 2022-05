Soleil Sorge svela: retroscena sul GF Vip e nuova stoccata contro Alex Belli (Di giovedì 26 maggio 2022) Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui è tornata a parlare della sua esperienza al GF Vip 6 ed ha tirato in ballo anche Alex Belli. La giovane ha, poi, commentato la frase alquanto pungente che un suo fan le ha rivolto un po’ di tempo fa. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato. Soleil Sorge parla di Alex Belli e di sua madre Nel corso di una recente intervista, Soleil Sorge è stata un fiume in piena sul GF Vip. La protagonista è tornata a parlare di Alex Belli e, nello specifico, ha ribadito di non avere più alcun contatto con lui. Sulla faccenda, un po’ di tempo fa, è intervenuta anche sua mamma lanciando delle stoccate all’attore. Ebbene, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 maggio 2022)ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui è tornata a parlare della sua esperienza al GF Vip 6 ed ha tirato in ballo anche. La giovane ha, poi, commentato la frase alquanto pungente che un suo fan le ha rivolto un po’ di tempo fa. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.parla die di sua madre Nel corso di una recente intervista,è stata un fiume in piena sul GF Vip. La protagonista è tornata a parlare die, nello specifico, ha ribadito di non avere più alcun contatto con lui. Sulla faccenda, un po’ di tempo fa, è intervenuta anche sua mamma lanciando delle stoccate all’attore. Ebbene, ...

