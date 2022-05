Siulp Roma | Craparotta nuovo segretario generale

Advertising

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Eletto il nuovo segretario generale del Siulp di Roma Ignazio Craparotta. All unanimità i delegati del IX Congresso Provinciale del Siulp di Roma hanno espresso il ... Questi, si legge in una nota, i temi affrontati nel IX Congresso Provinciale. Sono intervenuti l'On. Prisco, il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni e il senatore Maurizio Gasparri ... "Un saluto per rimarcare e sottolineare l'impegno del Corpo della polizia di Stato, che certamente non deriva dai riconoscimenti economici, ma dai valori che vi contraddisti ...