Roland Garros 2022, Giorgi deluxe: batte Putintseva ed è al terzo turno (Di giovedì 26 maggio 2022) Camila Giorgi vola al terzo turno del Roland Garros 2022. Nello slam parigino l'azzurra gioca una delle migliori partite del 2022 e sconfigge nettamente la rognosa kazaka Yulia Putintseva con lo score finale di 6-3 7-5 dopo un'ora e trentuno minuti di gioco. Al terzo turno, sabato, Camila se la vedrà con la vincente del match che vedrà opposte la statunitense Madison Brengle e la bielorussa Aryna Sabalenka. TABELLONE MONTEPREMI IN AGGIORNAMENTO PRIMO SET – L'inizio di partita è sicuramente favorevole alla Putintseva che brekka in apertura la sua avversaria, allunga sul 2-0 dove ha anche la chance per volare sul doppio break. Ma qui inizia la partita di Camila Giorgi: la tennista ...

