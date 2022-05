Pnrr, Draghi: “Mi pare siamo a ottimo punto, gran parte obiettivi entro 20 giugno” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi c’è stata un riunione del Cdm, una riunione positiva in cui abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del Pnrr che devono essere raggiunti entri fine giugno. Sono molto tranquillo che gli obiettivi saranno tutti raggiunti”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Oggi sono molto più sereno dei giorni scorsi. Avendo raggiunto l’accordo su balneari che era un po’ l’ultimo aspetto, il resto è tutto già approvato, l’orizzonte si schiarisce sensibilmente”. “Il programma di governo va avanti e va avanti bene” aggiunge Draghi. “Anche sugli obiettivi intermedi siamo a un ottimo punto e ben prima del 30 giugno” potremmo raggiungerli, anzi “gran ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi c’è stata un riunione del Cdm, una riunione positiva in cui abbiamo passato in rassegna glidelche devono essere raggiunti entri fine. Sono molto tranquillo che glisaranno tutti raggiunti”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “Oggi sono molto più sereno dei giorni scorsi. Avendo raggiunto l’accordo su balneari che era un po’ l’ultimo aspetto, il resto è tutto già approvato, l’orizzonte si schiarisce sensibilmente”. “Il programma di governo va avanti e va avanti bene” aggiunge. “Anche sugliintermedia une ben prima del 30” potremmo raggiungerli, anzi “...

