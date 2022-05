Operaio su un tetto legato alla corda di sicurezza, ma la tecnica non convince: il (Di giovedì 26 maggio 2022) Due donne in sella ad uno scooter tentano di attraversare una strada trafficata e, per farlo, si posizionano davanti ad un Tir, nella zona dove probabilmente il conducente non riusciva a vederle. alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Due donne in sella ad uno scooter tentano di attraversare una strada trafficata e, per farlo, si posizionano davanti ad un Tir, nella zona dove probabilmente il conducente non riusciva a vederle....

Advertising

giordi63 : @GuidoCrosetto Molti anni fa senza retorica ma basandosi sullo stipendio di Valletta rispetto all'operaio, il rappo… - GiorgioAntonel1 : RT @Vale10190941: @FraPrincipess_ @dukana2 Esatto! Ricordo mio padre (operaio) che si arrabattava per arrivare a fine mese! E non parlo di… - dukana2 : RT @Vale10190941: @FraPrincipess_ @dukana2 Esatto! Ricordo mio padre (operaio) che si arrabattava per arrivare a fine mese! E non parlo di… - Vale10190941 : @FraPrincipess_ @dukana2 Esatto! Ricordo mio padre (operaio) che si arrabattava per arrivare a fine mese! E non par… - Carlino_Rimini : Precipita dal tetto, grave operaio -