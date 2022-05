Oliva: ''Il Napoli si è voluto fermare volutamente'' (Di giovedì 26 maggio 2022) Oliva ''Il Napoli si è voluto fermare volutamente. La dichiarazione di Spalletti che l’obiettivo era la Champions ti fa capire tutto e mi assumo la responsabilità di ciò che dico'' ''Una squadra che sta vincendo e all’improvviso si ferma è inevitabile che ti fa pensare male'' Questa frase detta da Patrizio Oliva -e che rappresenta un enigma riguardante il finale di campionato incomprensibe del Napoli- attende un'altra risposta dopo l'inopinato pareggio conseguito dalla squadra azzurra -nello scorso campionato- contro il Verona. Pareggio casalingo che privò la squadra di Gattuso di quella posizione in classifica valida pr l'accesso alla Champions League. Patrizio Oliva, pugile napoletano, infatti, a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 26 maggio 2022)''Ilsi è. La dichiarazione di Spalletti che l’obiettivo era la Champions ti fa capire tutto e mi assumo la responsabilità di ciò che dico'' ''Una squadra che sta vincendo e all’improvviso si ferma è inevitabile che ti fa pensare male'' Questa frase detta da Patrizio-e che rappresenta un enigma riguardante il finale di campionato incomprensibe del- attende un'altra risposta dopo l'inopinato pareggio conseguito dalla squadra azzurra -nello scorso campionato- contro il Verona. Pareggio casalingo che privò la squadra di Gattuso di quella posizione in classifica valida pr l'accesso alla Champions League. Patrizio, pugile napoletano, infatti, a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è ...

