Oligarchi e guerra Rula Jebreal accusa Abramovich | a cosa puntava e l' ex patron del Chelsea

(Di giovedì 26 maggio 2022) “Glisanzionati non indeboliscono Putin.? Finanzia la”. Cosìsmaschera i magnati russi al servizio del leader del Cremlino. La giornalista e scrittrice, ospite della trasmissione Atlantide, mercoledì 25 maggio, ha chiarito il ruolo di “tutti gli uomini del presidente”: le sanzioni economiche non li hanno indeboliti, sono il suo braccio armato. “Abbiamo una visione distorta di questi uomini, crediamo che siano ricchi e non causano niente, la verità invece è che sono uno strumento di Putin, i suoi soldi. Ha bisogno di rinnovare casa? Ha bisogno di finanziare le Olimpiadi? O di stabilizzare l'Europa o l'America? O comprare la pubblicità per la Brexit su Facebook? Chiama glie i loro soldi oscuri” ha dettoprima di ...

Russia - Ucraina, Von der Leyen: confisca beniper ricostruire l'Ucraina La Commissione europea ha proposto di aggiungere la violazione delle misure restrittive europee alla lista ......sesto pacchetto sarà inserita una norma che prevede la confisca immediata dei beni degli... Un piano quanto mai necessario, con lain corso in Ucraina combattuta anche sul fronte ... Guerra Ucraina, in Ue congelati beni per 10 mld a oligarchi russi “Gli oligarchi sanzionati non indeboliscono Putin. Abramovich Finanzia la guerra”. Così Rula Jebreal smaschera i magnati russi al ...L'intero ricavato dell'operazione sarà destinato a un ente benefico che si occupa delle vittime della guerra in Ucraina L'Italia, da sola, ha messo il sigillo a beni per poco meno di 2 miliardi. LO YA ...