Napoli | ADL non punterebbe più su Zielinski Morabito | “Sondaggio del Bayern Monaco”

Advertising

ADeLaurentiis : Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri t… - NapoliFCNews : Iervolino: “Abbiamo meritato la salvezza, io e ADL stiamo pensando a un progetto” #Napoli #SSCNapoli #SSCN - emilio_giuliano : Hai centrato in pieno il problema. Purtroppo #adl masterclass chest è. Il peggior presidente della storia del… - infoitsport : Napoli, slitta l'incontro tra ADL e l'agente di Koulibaly: prima si aspettando offerte concrete - Gianluc58594170 : @alb_can @HaranOfficial_ @kdecco10 Ma poi se dovesse arrivare un miliardario a comprare il Napoli il merito sarà di… -

Ultime calcio- L'ex sindaco di, Luigi De Magistris , ha replicato ad Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Marte: De Magistris replica a De Laurentiis CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...Ai microfoni di Adnkronos è intervenuto il presidente della Figc Gravina che ha replicato alle pesanti accuse di De Laurentiis , presidente del: Gravina risponde a De Laurentiis CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieProprio ai bianconeri, tuttavia, l’entourage di Koulibaly ha fatto sapere che la squadra di Massimiliano Allegri non viene presa in esame come possibile soluzione futura (Spazio Napoli) Voci di ...È tempo di delineare i futuri obiettivi di calciomercato per la prossima stagione che dovrà affrontare il team di Luciano Spalletti. Finora le mosse del calciomercato azzurro stabilite dal duo Adl-Giu ...