Morata, sullo spagnolo si inserisce anche l'Arsenal

Sempre più incerto il futuro di Morata, tra la conferma alla Juve, il Barcellona in Spagna e adesso la corte dell'Arsenal Il futuro di Alvaro Morata è tutto da scrivere, ma sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante spagnolo, ancora di proprietà dell'Atletico Madrid, non sarà riscattato dal club bianconero per 35 milioni di euro richiesti. E i gli spagnoli non sembrano intenzionati a fare sconti. Secondo quanto riportato da Sport, il centravanti della Juventus è così molto vicino alla firma con l'Arsenal di Mikel Arteta. Si parla di una cifra di 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, per il trasferimento. sullo sfondo rimane vigile il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

