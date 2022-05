Meglio Sky WiFi o WindTre per la fibra? (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la fibra ottica di casa Meglio Sky WiFi o WindTre? I due operatori offrono contenuti simili, ma a prezzi differenti e con opzioni aggiuntive differenti. Se sei cliente mobile di WindTre la tariffa di casa conviene perché ottieni un ulteriore risparmio sul costo mensile già in promozione per i nuovi clienti. Con Sky, invece, hai la libertà di avere una sola bolletta per la fibra e i pacchetti Sky con in promozione l’offerta telefonica e i pacchetti per lo streaming che includono anche Netflix scontati il primo mese per poterli provare (e non lasciarli più). Meglio Sky WiFi o WindTre? Meglio Sky WiFi o WindTre per la linea fissa? Molto dipende dalle tue esigenze. Se sei già cliente ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 26 maggio 2022) Per laottica di casaSky? I due operatori offrono contenuti simili, ma a prezzi differenti e con opzioni aggiuntive differenti. Se sei cliente mobile dila tariffa di casa conviene perché ottieni un ulteriore risparmio sul costo mensile già in promozione per i nuovi clienti. Con Sky, invece, hai la libertà di avere una sola bolletta per lae i pacchetti Sky con in promozione l’offerta telefonica e i pacchetti per lo streaming che includono anche Netflix scontati il primo mese per poterli provare (e non lasciarli più).SkySkyper la linea fissa? Molto dipende dalle tue esigenze. Se sei già cliente ...

