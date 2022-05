Mancano i lavoratori stagionali? Ci pensano gli studenti: stage estivi di 45 euro a 100 euro a settimana (Di giovedì 26 maggio 2022) Mancano i lavoratori stagionali? Ci pensano gli studenti del Meucci di Carpi. Che, da oggi, si dicono pronti a raccogliere l'appello di tante aziende che si lamentano, per la mancanza di manodopera, proponendosi per programmi di tirocinio estivo. Al punto che, di fatto, l'offerta adesso supera la domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022)? Ciglidel Meucci di Carpi. Che, da oggi, si dicono pronti a raccogliere l'appello di tante aziende che si lamentano, per la mancanza di manodopera, proponendosi per programmi di tirocinio estivo. Al punto che, di fatto, l'offerta adesso supera la domanda. L'articolo .

