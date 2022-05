“L’Ucraina ha perso il Mar d’Azov per sempre”: la sentenza dalla Crimea (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Ucraina e Mar d’Azov non avranno mai più niente in comune, secondo i commenti provenienti dagli ambienti politici in Crimea riportati da Tgcom24. Ucraina e Mar d’Azov mai più insieme, secondo il governo della Crimea L’Ucraina ha perso per sempre il Mar d’Azov. Almeno, così sostiene la politica di vertice in Crimea, dopo gli sviluppi di guerra degli ultimi tre mesi. Sono proprio “i porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson” a non poter essere “mai più ucraini” come prima. A dirlo è il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, ripreso dall’agenzia Ria Novosti. Che aggiunge, lapidario: “Sono sicuro che, dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Ucraina e Marnon avranno mai più niente in comune, secondo i commenti provenienti dagli ambienti politici inriportati da Tgcom24. Ucraina e Marmai più insieme, secondo il governo dellahaperil Mar. Almeno, così sostiene la politica di vertice in, dopo gli sviluppi di guerra degli ultimi tre mesi. Sono proprio “i porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson” a non poter essere “mai più ucraini” come prima. A dirlo è il vice primo ministro del governo dellaGeorgy Muradov, ripreso dall’agenzia Ria Novosti. Che aggiunge, lapidario: “Sono sicuro che, dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar ...

