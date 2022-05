Lazio, contatti continui per Chust: accelerata per il difensore (Di giovedì 26 maggio 2022) La Lazio accelera per Chust, difensore del Real Madrid attualmente in prestito al Cadice: può essere lui il primo rinforzo per Sarri La Lazio accelera per Victor Chust. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il difensore del Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito al Cadice, potrebbe essere il primo rinforzo per il reparto difensivo di Sarri. Dopo alcune verifiche, Tare ha scoperto di non poterlo prelevare a zero, come si pensava in un primo momento, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno del 2023. Il Real lo valuta tra i 5 e i 7 milioni di euro: ad inizio giugno potrebbe esserci l’affondo decisivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Laaccelera perdel Real Madrid attualmente in prestito al Cadice: può essere lui il primo rinforzo per Sarri Laaccelera per Victor. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, ildel Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito al Cadice, potrebbe essere il primo rinforzo per il reparto difensivo di Sarri. Dopo alcune verifiche, Tare ha scoperto di non poterlo prelevare a zero, come si pensava in un primo momento, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno del 2023. Il Real lo valuta tra i 5 e i 7 milioni di euro: ad inizio giugno potrebbe esserci l’affondo decisivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

