Lavorare in pubblicità, workshop all'Istituto Vittorio Emanuele II (Di giovedì 26 maggio 2022) Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento innovativo all'Istituto Vittorio Emanuele II per le classi di grafica, promozione e pubblicità che hanno continuato a formarsi e Lavorare nonostante i due anni di quasi totale attività a distanza. La ripresa, quest'anno, delle lezioni continuative in presenza ha permesso il proseguimento di un progetto caro a tutto l'istituto guidato dalla dottoressa Rosa Baffa che terminerà con un workshop domani, 27 maggio, alle ore 10 nella sala convegni dell'Istituto. Grazie alla collaborazione con Federico Donatelli, responsabile di Openart, e del referenti delle attività di Pcto per l'indirizzo web, il professor Paolo Fratello, docente di tecnica professionale promozione e pubblicità, coadiuvato dai suoi colleghi ha potuto ...

