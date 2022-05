L’attacco ransomware che chiede buone azioni come riscatto (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiamano “attacchi”, ma hanno modalità e – soprattutto – effetti differenti. È il caso del ransomware denominato GoodWill, dal cui nome già si deducono le differenze rispetto a espedienti simili che paralizzano le attività informatizzate di aziende pubbliche e/o private. Il modus operandi è sempre lo stesso: si sfruttano le vulnerabilità dei sistemi informatici per sottrarre e togliere dalla disposizione dei server aziendali dati (anche sensibili) privati. E, come accade per tutti i ransomware, si avviano le trattative che partono da una richiesta di riscatto per procedere con la restituzione del maltolto. Ma in questo caso, non si parla di soldi. LEGGI ANCHE > I 623 milioni previsti dal governo per la strategia italiana di cybersicurezza GoodWill è diverso. La scoperta arriva dal team di Threat Intelligence ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiamano “attacchi”, ma hanno modalità e – soprattutto – effetti differenti. È il caso deldenominato GoodWill, dal cui nome già si deducono le differenze rispetto a espedienti simili che paralizzano le attività informatizzate di aziende pubbliche e/o private. Il modus operandi è sempre lo stesso: si sfruttano le vulnerabilità dei sistemi informatici per sottrarre e togliere dalla disposizione dei server aziendali dati (anche sensibili) privati. E,accade per tutti i, si avviano le trattative che partono da una richiesta diper procedere con la restituzione del maltolto. Ma in questo caso, non si parla di soldi. LEGGI ANCHE > I 623 milioni previsti dal governo per la strategia italiana di cybersicurezza GoodWill è diverso. La scoperta arriva dal team di Threat Intelligence ...

