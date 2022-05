Juventus, scambio col Chelsea per il top player: è uno dei desideri di Allegri (Di giovedì 26 maggio 2022) La Juventus si è già messa all’opera per disegnare la squadra del futuro: una pedina potrebbe arrivare in seguito a uno scambio di mercato. Archiviata la stagione 2021/2022 con il conseguimento dell’obiettivo minimo del 4° posto, comunque di molto inferiore alle attese, la Juventus è già al lavoro per preparare al meglio l’anno che verrà, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 maggio 2022) Lasi è già messa all’opera per disegnare la squadra del futuro: una pedina potrebbe arrivare in seguito a unodi mercato. Archiviata la stagione 2021/2022 con il conseguimento dell’obiettivo minimo del 4° posto, comunque di molto inferiore alle attese, laè già al lavoro per preparare al meglio l’anno che verrà, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcelloChirico : Asse caldo #Juventus /#Lazio : Sarri vuole #Rugani, possibile scambio con #Acerbi . - serieAnews_com : ????La #Juventus studia un possibile scambio con il #Chelsea: #Rabiot per #Jorginho. #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: Scambio #Rabio-#Jorginho tra #Juventus e #Chelsea. ???????? Per i bianconeri plusvalenza dal francese e benefici del #Decre… - ValePieraccini : Scambio #Rabio-#Jorginho tra #Juventus e #Chelsea. ???????? Per i bianconeri plusvalenza dal francese e benefici del… - infoitsport : La Juventus piomba sul nuovo regista: arriva dalla Serie A, scambio con Arthur? -