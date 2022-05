Isola 16, gruppo in rivolta contro Marco Maccarini: ecco cosa è successo (Di giovedì 26 maggio 2022) Marco Maccarini ce la sta mettendo tutta in questi giorni a darsi da fare in Honduras, ma spesso i suoi esperimenti non riescono bene, suscitando la rivolta del gruppo. Nel daytime andato in onda oggi, il naufrago ha provato a mettere un’essenza dentro a un barattolo di latta per allontanare le zanzare e gli ha dato fuoco. Pensava di fare un’opera carina ma inavvertitamente Pamela Petrarolo ha toccato il barattolo e si è ustionata: Marco con i suoi esperimenti ha messo un’essenza che secondo lui dovrebbe allontanare queste zanzare, ma cavolo mi vuoi dire che è ardente. Ho dato per scontato che non fosse ardente. Carmen Di Pietro l’ha seguita a ruota, iniziando a dargli contro: Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. A nulla sono valse ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022)ce la sta mettendo tutta in questi giorni a darsi da fare in Honduras, ma spesso i suoi esperimenti non riescono bene, suscitando ladel. Nel daytime andato in onda oggi, il naufrago ha provato a mettere un’essenza dentro a un barattolo di latta per allontanare le zanzare e gli ha dato fuoco. Pensava di fare un’opera carina ma inavvertitamente Pamela Petrarolo ha toccato il barattolo e si è ustionata:con i suoi esperimenti ha messo un’essenza che secondo lui dovrebbe allontanare queste zanzare, ma cavolo mi vuoi dire che è ardente. Ho dato per scontato che non fosse ardente. Carmen Di Pietro l’ha seguita a ruota, iniziando a dargli: Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. A nulla sono valse ...

