Inter, il Tottenham fa sul serio per Bastoni. Ecco quanto costa (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Tottenham fa sul serio per Bastoni. Il centrale via solo per queste cifre: i dettagli sul futuro del difensore azzurro Il Tottenham vuole Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è stato individuato da Antonio Conte come uno degli obiettivi più importanti per rinforzare la difesa degli Spurs. L’Inter ha ascoltato l’Interesse del Tottenham e ha risposto che per la cessione servirà un’offerta da non meno di 60/70 milioni, facendo però indietreggiare gli Spurs. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilfa sulper. Il centrale via solo per queste cifre: i dettagli sul futuro del difensore azzurro Ilvuole Alessandro. Il difensore italiano è stato individuato da Antonio Conte come uno degli obiettivi più importanti per rinforzare la difesa degli Spurs. L’ha ascoltato l’esse dele ha risposto che per la cessione servirà un’offerta da non meno di 60/70 milioni, facendo però indietreggiare gli Spurs. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Mkhitaryan: la #Roma vuole il rinnovo. Ma occhio alle sorprese: in #Italia #Inter e #Napoli in quest’ordine. In… - AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - CalcioNews24 : #Tottenham all'assalto di Bastoni: ecco quanto lo valuta l'#Inter ?? - fcin1908it : Perisic, irrompe il Tottenham. “Ci sono anche Chelsea e Juve. L’Inter…” - piccolobush : @Inter_Scout @sanchez_strada 'Il purgatorio è quando non hai fatto del tutto schifo, ma non sei stato nemmeno un gr… -