Il reattore a fusione nucleare ITER potrà produrre molta più energia di quanto si pensasse (Di giovedì 26 maggio 2022) Una nuova ricerca sposta il limite di densità del plasma all'interno di un reattore tokamak molto più in alto di quanto fosse stabilito sperimentalmente ormai trent'anni fa. Un reattore come ITER potrebbe quindi produrre all'incirca il doppio dell'energia di quando stimato in fase di progetto....

