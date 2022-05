Il miracolo di Mourinho (Di giovedì 26 maggio 2022) Beati i tifosi della Roma che hanno potuto fare festa fino a notte inoltrata, aspettare che l'aereo riportasse la squadra da Tirana nella Capitale, riversarsi per le strade e affollare l'Olimpico. Godere, insomma, e non poco dando un senso compiuto alla stagione e mettendosi nella propria bacheca virtuali di tifosi una coppa che è sfigata e inutile solo per gli altri, per chi nella notte della finale tra i giallorossi e il Feynenoord ha potuto solo fare da spettatore, magari gufante. Fortunati loro, mentre tutti gli altri mandino a memoria la lezione impartita dal professor Jose Mourinho, arrivato al 26° titolo di una carriera straordinaria nella quale ha messo la sua firma praticamente su tutto: Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, Liga spagnola e Liga Portugal più un corredo di altre coppe. L'unico, insomma, che avrebbe avuto diritto di snobbare ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) Beati i tifosi della Roma che hanno potuto fare festa fino a notte inoltrata, aspettare che l'aereo riportasse la squadra da Tirana nella Capitale, riversarsi per le strade e affollare l'Olimpico. Godere, insomma, e non poco dando un senso compiuto alla stagione e mettendosi nella propria bacheca virtuali di tifosi una coppa che è sfigata e inutile solo per gli altri, per chi nella notte della finale tra i giallorossi e il Feynenoord ha potuto solo fare da spettatore, magari gufante. Fortunati loro, mentre tutti gli altri mandino a memoria la lezione impartita dal professor Jose, arrivato al 26° titolo di una carriera straordinaria nella quale ha messo la sua firma praticamente su tutto: Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, Liga spagnola e Liga Portugal più un corredo di altre coppe. L'unico, insomma, che avrebbe avuto diritto di snobbare ...

CREANTO7 : @fulviogiuliani Per poter vincere la Coppa a Roma la squadra gli doveva il 200%. Ecco il miracolo di #Mourinho.… - amoflorenzi : @YvanGoSlow24 @DanielsH796 Si sapeva da gennaio che sarebbe andato via, comunque vincere quella liga fu uno dei tan… - effe37 : Piange perché ha fatto un miracolo a vincere con una squadra di balordi. TE SE MA JOSE. #RomaFeyenoord #Mourinho - meur_lorne : Non sono pronto alle narrazioni mainstream per cui Mourinho ha fatto un miracolo - internazionaleL : @stevevicrn Ste tutto quello che vuoi ma è impossibile gridare al miracolo. Arrivato sesto e ha salvato la stagione… -