Il calcio inglese sostiene Jake Daniels e si pone una domanda: ha un senso andare ai Mondiali del Qatar? (Di giovedì 26 maggio 2022) Jake Daniels è un personaggio di cui non mi ero accorto prima della scorsa settimana, quando il diciassettenne centrocampista del Blackpool è diventato il primo calciatore professionista in attività a dichiararsi gay dopo Justin Fashanu, condannato a una morte prematura per suicidio nel 1998 a causa delle pressioni di un ambiente profondamente omofobo. Basta fare qualche rapido calcolo su un foglietto di fortuna, per rendersi conto del fatto che questa non dovrebbe essere considerata una sorpresa: secondo le stime più prudenti, la popolazione LGBTQ+ si aggira intorno a una percentuale di una persona su venti e, secondo Fifpro, i calciatori tesserati in Gran Bretagna sono circa sessantacinquemila. Nondimeno, il coming out di Jake Daniels rimane un significativo segnale di cambiamento culturale e la stessa presenza di un ...

