Ecco la giuria di X Factor 2022

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 maggio 2022) I giudici di XRivoluzione totale a X: l’edizione al via a settembrevedrà unatotalmente rinnovata.i quattro giudici scelti. Mancava un solo tassello per completare il quartetto di giudici e vi confermiamo che il “pezzo mancante” risponde al nome di Rkomi. Sarà proprio il 28enne cantautore e rapper milanese, che il grande pubblico ha conosciuto quest’anno al Festival di Sanremo (era in gara con il brano Insuperabile), ad affiancare Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico – nomi già ufficializzati nelle scorse settimane – al tavolo dei giudici di X. Rkomi a SanremoTre uomini e una donna (subentrano a Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton) chiamati a “rinvigorire” il ...