“É sempre mezzogiorno” | semifreddo ricotta e miele con pesche di Barbara De Nigris

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 26 maggio 2022)Deaccolta anche stavolta magistralmente da un Alfio particolarmente contento, dopo il grande successo delle scorse puntate torna a proporre un dolce, stavolta unestivo . Ecco ilcon. Ingredienti per il: 70 g di albumi, 50 g didi castagno, 300 ml di panna, 200 g di, 50 g di zucchero a velo, 6 g di colla di pesce, 30 ml di panna, 200 g di polpa di, 30 g di zucchero di canna, 300 g digialle per lecaramellate: 500 g digialle, 50 g di zucchero, 60 g didi castagno Procedimento In planetaria montiamo gli albumi ...