Ciriaco De Mita, dalla Base alla guida della Dc: perfetta incarnazione dell’intramontabilità (Di giovedì 26 maggio 2022) Ciriaco De Mita è stato una delle figure di maggior rilievo della Democrazia cristiana e del cattolicesimo democratico. Si affaccia nella Dc nazionale alla fine degli anni Cinquanta, appena trentenne, nella corrente di sinistra “Base”, attenta ai valori della Resistenza e della laicità, convinta che il partito dovesse intraprendere un ruolo di rinnovamento sociale, riecheggiando in questo le posizioni già sostenute dieci anni prima da Giuseppe Dossetti. La “Base” – che a lungo rappresenta circa il 20% del partito – è anche la corrente più legata al presidente dell’Iri Enrico Mattei ed è animata da una visione mediterranea e filo araba (non gradita agli Stati Uniti) più vicina agli interessi di approvvigionamento energetico dell’Italia. L’impegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)Deè stato una delle figure di maggior rilievoDemocrazia cristiana e del cattolicesimo democratico. Si affaccia nella Dc nazionalefine degli anni Cinquanta, appena trentenne, nella corrente di sinistra “”, attenta ai valoriResistenza elaicità, convinta che il partito dovesse intraprendere un ruolo di rinnovamento sociale, riecheggiando in questo le posizioni già sostenute dieci anni prima da Giuseppe Dossetti. La “” – che a lungo rappresenta circa il 20% del partito – è anche la corrente più legata al presidente dell’Iri Enrico Mattei ed è animata da una visione mediterranea e filo araba (non gradita agli Stati Uniti) più vicina agli interessi di approvvigionamento energetico dell’Italia. L’impegno ...

