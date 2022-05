Cessione Sampdoria, scelto l’advisor. Lo scenario (Di giovedì 26 maggio 2022) Lunedì si terrà il CdA della Sampdoria, Vidal sottoporrà il nome dell’advisor durante la riunione del consiglio: le ultime È in programma per lunedì mattina il CdA della Sampdoria. In quella sede Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan, comunicherà l’advisor scelto per farsi affiancare nel processo di Cessione della club. LE PAROLE DI VIDAL – «Prima ne discuto con il consiglio di amministrazione ed è ovvio che condivido la scelta con loro. È un tema di reciproca correttezza e rispetto, pur con ruoli separati», a specificato Vidal ai microfoni di Primocanale. Qualche nome potenziale era già circolato su chi potrebbe essere l’advisor scelto da Vidal, come ad esempio Mediobanca ed Ernst & Young. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Lunedì si terrà il CdA della, Vidal sottoporrà il nome deldurante la riunione del consiglio: le ultime È in programma per lunedì mattina il CdA della. In quella sede Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan, comunicheràper farsi affiancare nel processo didella club. LE PAROLE DI VIDAL – «Prima ne discuto con il consiglio di amministrazione ed è ovvio che condivido la scelta con loro. È un tema di reciproca correttezza e rispetto, pur con ruoli separati», a specificato Vidal ai microfoni di Primocanale. Qualche nome potenziale era già circolato su chi potrebbe essereda Vidal, come ad esempio Mediobanca ed Ernst & Young. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - ParmeshSriv : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… - Lautaro79772178 : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… - Tiarossi2 : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… - angeloinitaly : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… -