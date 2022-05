Beach volley | World Tour 2022 Cervia They Ditta in tabellone principale! Domani nove coppie azzurre in campo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Sarannoleindanel main draw del Future in programma sui campi del Bagno Fantini di. Ad aggiungersi alle ottogià inprincipale, sono state oggi Erikae Chiara(che lo scorso anno vinse il torneo femminile sulla sabbia romagnola in coppia con Sara Breidenbach), brave a superare le qualificazioni, impresa non riuscita a Breidenbach/Benazzi e a Bianchi/Mattavelli., entratte all’ultimo momento neldelle qualificazioni, hanno prima sconfitto 2-1 (21-17, 19-21, 15-7) le greche Kalamaridou/Manavi e poi, nella sfida decisiva, si sono imposte 2-0 (21-17, 21-19) sulle olandesi ...

In Aggiornamento: Bibione (VE). Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione estiva delitaliano. Prenderà il via domani venerdì 27 maggio, presso l'arenile antistante il " Villaggio Turistico Internazionale " di Bibione (VE), la tre giorni dedicata alle Finali del ... Beach Volley: nominati i collaboratori tecnici per i processi selettivi Saranno nove le coppie azzurre in campo da domani nel main draw del Future in programma sui campi del Bagno Fantini di Cervia. Ad aggiungersi alle otto coppie già in tabellone principale, sono state o ...