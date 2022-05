Ambra Angiolini al cento delle polemiche dopo l’incendio a Stromboli, colpa della produzione? (Di giovedì 26 maggio 2022) Ambra Angiolini è finita al centro delle polemiche oggi e tutto per via di quello che è successo a Stromboli nelle scorse ore. Chi ha seguito il tg o i giornali sa bene che stiamo parlando dell’enorme incendio scoppiato sull’isola e che sembra, il condizionale è d’obbligo, legato proprio alla produzione Rai a cui proprio la bella attrice sta prendendo parte in questi giorni. Ma cosa è successo in queste ore? Durante le riprese di una fiction Rai dedicata alla Protezione civile, è scoppiato un incendio e sin da subito si è parlato di una responsabilità da parte della produzione ‘rea’ di aver acceso un piccolo fuoco durante le riprese perdendone poi il controllo. L’attrice è ancora sull’isola ma gli abitanti sono inferociti per via ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)è finita al centrooggi e tutto per via di quello che è successo anelle scorse ore. Chi ha seguito il tg o i giornali sa bene che stiamo parlando dell’enorme incendio scoppiato sull’isola e che sembra, il condizionale è d’obbligo, legato proprio allaRai a cui proprio la bella attrice sta prendendo parte in questi giorni. Ma cosa è successo in queste ore? Durante le riprese di una fiction Rai dedicata alla Protezione civile, è scoppiato un incendio e sin da subito si è parlato di una responsabilità da parte‘rea’ di aver acceso un piccolo fuoco durante le riprese perdendone poi il controllo. L’attrice è ancora sull’isola ma gli abitanti sono inferociti per via ...

Advertising

trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - trash_italiano : ?? Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini confermati ad #XF2022 ?? In attesa del quarto ed ultimo nome ? - Pietro_Firenze : Giravano un film sulla @DPCgov (protezione civile) e le teste della #Rai hanno cercato un effetto credibile ??. S… - filo_78 : RT @neXtquotidiano: L’incendio a #Stromboli durante le riprese della fiction Rai con #AmbraAngiolini: cinque ettari di macchia mediterranea… -