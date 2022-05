Alle 14 | 30 Napoli-Genoa | play out di Primavera 1 | i convocati di Frustalupi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 26 maggio 2022) Gli azzurrini sono pronti a scendere in campo per questo secondo appuntamento deiout del campionato di1. Ilaffronterà ilper la gara di ritorno, che si disputerà oggiore 14:30 allo Stadio Piccolo di Cercola. FOTO:Il match di andata terminò 2-2, pareggio in trasferta fondamentale per gli azzurri per provare a non retrocedere. Andarono a segno in quella partita Pesce, che sostituiva lo squalificato Ambrosino, e Coli Saco per il; mentre per ille reti furono di Besaggio e Buksa, su calcio di rigore a causa di un fallo di Giannini. Iperdi ...