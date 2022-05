Alessandro Gassmann, ESCLUSIVA: “Io e Dante Balestra di Un Professore” (Di giovedì 26 maggio 2022) Alessandro Gassmann è oggi protagonista della rubrica NonSoloCinema. Abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo a margine del Riviera Film Festival. L’attore romano classe 1965 ha presentato al pubblico e alla stampa il suo nuovo libro “Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde” che racconta storie straordinarie e l’impegno nel cercare di salvare L'articolo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 26 maggio 2022)è oggi protagonista della rubrica NonSoloCinema. Abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo a margine del Riviera Film Festival. L’attore romano classe 1965 ha presentato al pubblico e alla stampa il suo nuovo libro “Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde” che racconta storie straordinarie e l’impegno nel cercare di salvare L'articolo chemusica.it.

Advertising

GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: 'Io, al Salone per promuovere gli eroi della lotta per l'ambiente' - Sifaperride : @PoliticaPerJedi @SalernoSal Io Yoda la immagino così. A gridare “Forza il Lazio”. Giusot difendere il bel pezzo di… - lostthemoth : Comunque tutti gli attori che conosco che si chiamano Alessandro sono boni. Fella, Preziosi, Tiberi, Roja, Gassmann… - ciakmag : Alla regia dell'adattamento da @ErriDeLucaFond Bille August, due volte Palma d'Oro a #Cannes e sul set a #Ischia co… - GreenHeroesKC : RT @GassmanGassmann: Alessandro Gassmann: 'Io, al Salone per promuovere gli eroi della lotta per l'ambiente' -