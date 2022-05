“30 milioni di euro”: occhio Juventus, affare in chiusura (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato Juventus, l’attaccante sembrerebbe essere sempre più lontano dai bianconeri: l’affare sarebbe in chiusura La Juventus e Massimiliano Allegri ragionano insieme sul futuro. E sulle operazioni di mercato che possano andare a rendere la rosa più competitiva. L’obiettivo è ritornare a vincere. A tal proposito, il possibile riscatto dell’attaccante sembrerebbe ora essere un’ipotesi sempre più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato, l’attaccante sembrerebbe essere sempre più lontano dai bianconeri: l’sarebbe inLae Massimiliano Allegri ragionano insieme sul futuro. E sulle operazioni di mercato che possano andare a rendere la rosa più competitiva. L’obiettivo è ritornare a vincere. A tal proposito, il possibile riscatto dell’attaccante sembrerebbe ora essere un’ipotesi sempre più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Il #RealMadrid sta pensando a #Leao e prepara un'offerta da 120 milioni di euro (anche se c'è una clausola da 15… - fattoquotidiano : I quasi 30 milioni di euro sbloccati dal governo per fare le “casette dell’amore” per detenuti, anche dell’alta sic… - PagellaPolitica : I partiti sembrano aver raggiunto un accordo per mettere a gara le concessioni balneari nel 2024. Da queste lo Stat… - FrancescoDegig5 : @elidacomasio E che vuoi dimostrare con questo che è un contributo per tutte le magagne dei tamponi falsati che ave… - pinkspacedude : RT @Michewolf: Ma ci rendiamo conto della tragedia che sta succedendo a Stromboli? Io spero che la casa di produzione e la Rai vengano svuo… -